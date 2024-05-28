希亞路：紫百合捲土重來贏波封王

由於今屆歐協聯決賽的地點位於希臘雅典，換言之奧林比亞高斯名義上將會在主場出戰，應該擁有一定的優勢，毫無疑問其球迷亦會製造出熾熱的主場氣氛。我認為，奧林比亞高斯4強面對阿士東維拉時表現出色，結果主客場都能贏波。事實上，他們進攻速度十分高，不斷憑著獨到的傳送撕破對方防線。

艾卡比今季歐協聯一共攻入10球，當中包括4強面對阿士東維拉時取得的5個入球，目前更排在神射手榜的首席位置。他是一位相當全面的前鋒，爆發力驚人之餘又充滿力量，加上把握力也十分好，故絕對是一位危險人物。

由於科度尼斯及保丹斯等創造型球員會於邊線作出支援，加上球隊亦會在中路向對方施襲，並以高空傳球越過對方防線，所以奧林比亞高斯的進攻板斧相當多。

費倫天拿晉級過程頗為艱辛，他們需要憑著比賽末段及加時賽的入球，才能夠擊敗對手躋身決賽，但這也顯示了球隊強大的心理質素。我認為前巴塞隆拿中場球員艾法美路於中路擔當著重要角色，他負責瓦解對方攻勢之餘，亦能夠控制球隊的比賽節奏。

前線進攻方面，尼高拉斯干沙利斯個人技術出眾，視野廣闊，擅長爭頂高空球，所以我視該名阿根廷籍翼鋒有能力改寫戰局。雖然前鋒比洛迪目前為止的入球數字不算高，不過他的速度及身體條件質素，應該會為奧林比亞高斯的後防帶來威脅。

我預計今場決賽戰情會相當緊湊，雙方大概都會有入球進帳，但在上屆決賽被韋斯咸擊敗的紫百合費倫天拿最終將可後捲土重來，成功高舉今年度的歐協聯冠軍寶座。