曼聯大改革　五大規條削領隊權力

坦哈格(右)就算留任亦會被削權。(Getty Images)

曼聯早前奪得英足盃冠軍，但英超僅排第8位，創下球隊近34年最低聯賽排名收咧，令新股東拉特克利夫非常不滿。根據英國《太陽報》爆料，呢位「化工大王」頒布五大規條改革球隊，涉及轉會政策及比賽風格，旨在加強管理層對球隊運作嘅影響力，變相削弱領隊權力，無論現時主帥坦哈格留任，抑或聘請新領隊執教，呢個「三煞位」肯定難坐。

坦哈格去留問題仍未有定案，拉特克利夫率先推出改革方案，明顯想向呢位荷蘭名帥及未來領隊候選人，發出訊號，如果佢哋唔接受新政策，大可以放棄做曼聯領隊嘅念頭。據悉五大規條，第一係新簽球員必須係25歲或以下，第二，唔可以重金簽著名球星，第三，球隊踢法風格必須跟隨技術總監韋確斯指示，第四，領隊只可以要求簽邊個位置嘅球員，唔可以要求簽特定球員，第五，管理層根據領隊想簽嘅位置，每個位置提供3位球員選擇，領隊只能夠從中挑選，否則冇得買。

自從傳奇主帥費格遜2013年退休後，曼聯近11年豪花15億鎊(約150億港元)收購球員，但效果往往強差人意，浪費球會巨額資金，坦哈格熱衷收購阿積士舊部，亦引起爭議。拉特克利夫今年年初收購曼聯25%股份後，銳意改革球會，首先重組管理層，包括向曼城挖角，聘請貝拉達擔任新行政總裁，搵來韋確斯做技術總監等，依家向球隊開刀，摒棄以往「大花筒」轉會方針，節省開支，並將球隊年輕化，同時避免領隊用人唯親。

新改革方案無疑會令領隊工作綁手綁腳，所以坦哈格仲想唔想留隊，其他名帥仲有冇興趣接掌紅魔鬼帥位，就要重新考慮。