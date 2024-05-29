日職補賽　水手旺半和再追啱「素」

日職補賽，剛踢畢亞冠盃決賽嘅橫濱水手，主場迎戰柏雷素爾。水手喺亞冠盃決賽次回合作客阿聯酋，以1比5大敗而回，痛失錦標之餘，球員亦難免舟車勞頓，今場匆匆上陣隨時放慢節奏，唔會急於進攻，佢哋近5場聯賽主場全開半場和，至於柏雷素爾近兩次作客水手都輸波，今場會做好防守，吼實半場和。（周三晚上6時開賽）

橫濱水手近期為應付亞冠盃賽事，共有3輪聯賽改期，聯賽排名跌至14位，嚟緊將要急起直追。睇番佢哋亞冠盃決賽，首回合主場先贏2比1，但次回合作客阿聯酋，就以1比5大敗於艾阿恩腳下，總比數輸3比6飲恨而回，佢哋輸咁大比數，好大程度同門將威廉樸比衝出禁區撲救對方單刀波，領紅牌被逐有關，導致整個下半場10人應戰最終連番失守落敗，球隊剛由西亞返回日本，就要喺聯賽上陣，莫講話爭取贏波，唔輸都收貨，估計佢哋會拖慢節奏，做好防守。

柏雷素爾近況唔錯，已經5場不敗，早前取得3連勝，不過3場勝仗都係主場出擊，近3場作客僅得2和1負未贏過，包括上仗作客川崎前鋒打和1比1，而且作客半場成績奇差，近5次作客4次半場落後，再睇佢哋上兩次作客水手均輸波而回，今場作客水手預計以穩陣行先，趁水手征戰頻繁未必回到氣，先守和半場相信唔算困難。

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