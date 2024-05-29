多蒙特又玩「造星」　想簽格連活特

多蒙特一向擅長喺轉會市場低買高賣，以往曾平簽查頓辛祖、艾寧夏蘭特、祖迪比寧咸，等佢哋打出名堂，再高價出售。呢支德甲勁旅又有「造星計劃」，根據英國各大傳媒爆料，多蒙特有意簽入曼聯翼鋒格連活特，未來將佢打造成另一位貴價球星。

格連活特因為「家暴事件」上年夏天被曼聯外借去西甲球隊基達菲，呢位22歲英格蘭新星獲得重生，為基達菲各項賽事上陣36場入10及6次助攻，並當選球隊今季最佳球員。不過，由於形象問題，曼聯一直想出售格連活特，初步標價4,000萬鎊(約4億港元)，基達菲因為財力不足，無力買斷佢，至於其他潛在買家巴塞隆拿、祖雲達斯冇晒下交，依家爆出多蒙特想簽格連活特。

據悉多蒙特等踢完6月2日凌晨歐聯決賽後就會出手斟介，體育總監基爾對於收購格連活特傳聞不置可否：「我哋當然有組軍計劃，但現時要專注歐聯決賽，其他事情等比賽之後再講。」

多蒙特今年年初向曼聯借用查頓辛祖，呢位翼鋒回巢「蜜蜂兵團」後，表現回勇，但會方是否買斷佢仍存在疑問，唔排除簽入更當打嘅格連活特，代替今夏借用期屆滿嘅查頓辛祖。