法網　歌妮特首圈止步　完成女單告別戰

法國網球公開賽周二（28日）舉行女單首圈，法國女子網球手歌妮特不敵中國鄭欽文，大會賽後為早前宣布法網後「掛拍」的歌妮特舉行退役儀式。

34歲的歌妮特一個月前宣布法網是其生涯最後一個比賽，以外卡身份出賽的她首圈面對世界排名第8的中國球手鄭欽文，最終以直落2：6、1：6落敗，無緣晉級，將轉戰女雙賽事。賽後大會為歌妮特舉行退役儀式，播放其比賽片段時，這位法國名將亦不禁感矚落淚。

前世界排名第11的歌妮特於2005年以15歲之齡獲得法網外卡，參與個人首個大滿貫正賽，20年生涯曾25次擊敗世界前10球手。賽後她表示，法網是其生涯起始點，在這裡退役意義具大，「拿度那場比賽之後我已經哭了，現在有很多情緒湧出來。我為網球付出所有，好幸運有這樣的人生，雖然經歷過很多高高低低，但絕對是一個精彩的冒險旅程。法網就像一個愛情故事，當中肯定會面對過困難，這裡也代表着我20年的網球生涯，好開心可以在此和球迷、職業網球告別。」

女單首圈另一焦點，世界排名第21的白羅斯名將艾珊妮嘉以直落6：1、6：0輕取阿根廷球手普多露絲嘉，晉級64強對俄羅斯的安祖娃。