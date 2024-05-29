新加坡羽賽　鄧謝配不敵印尼組合首圈止步

香港羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪，周三（29日）於世界羽聯巡迴賽750級別的新加坡公開賽首圈硬撼印尼組合費迪拿亞（Dejan Ferdinansyah）/維查查（Gloria Emanuelle Widjaja），最終以直落2局（4：21、15：21）告負，無緣晉級16強。

由於奧運積分賽期完結，世界排名第7的香港組合「鄧謝配」上月出戰亞錦賽後休戰專注訓練，其後的泰國及馬來西亞賽事均未出戰，直至新加坡站再踏賽場與世界頂尖球手比拼。「鄧謝配」首圈面對世界排名第18的印尼組合，雙方過往有3次交手，港隊組合稍負一場。

「鄧謝配」首局便陷入苦戰，不慎被對手完全控制比賽，以壓倒性的4：21先失一局。第二局港將兩人經調整後擺脫一面倒的形勢並嘗試反撲，惟印尼組合一直保持領先佔據主動，最終未能成功逆轉，以15：21再輸一局，「鄧謝配」首圈意外出局。

周四（30日）將有港隊另一混雙組合「李吳配」李晉熙/吳芷柔與賽事5號種子的中國組合蔣振邦/魏雅欣上演8強爭奪戰，同日男單李卓耀將對上賽事6號種子的中國球手李詩灃爭入8強。至於剛完成新加坡站賽事的「鄧謝配」，下周將轉戰印尼羽毛球公開賽。