雅典出戰佔盡地利　奧林比亞高斯下盤值博

歐協聯決賽，由奧林比亞高斯對費倫天拿，今場喺雅典舉行，希臘球隊奧林比亞高斯變相有半個主場之利，球員爭勝信心可佔上風，加上近8場歐協聯法定時間取得6勝2負，走勢凌厲。反觀意甲球隊費倫天拿晉級過程險象環生，表現欠缺說服力，奧林比亞高斯受讓平半，必捧下盤。（Now 643周四凌晨3時直播）

奧林比亞高斯喺今屆歐霸盃分組賽以第3名出局，但轉戰歐協聯，實力明顯高一班兼且愈戰愈勇，代表作一定係4強兩回合都擊敗英超第4位嘅阿士東維拉，展現奪冠實力。事實上，奧林比亞高斯擁有多位高質素猛將，其中英超狼隊借將普丹斯今屆歐協聯已貢獻4次助攻，另一中場伊保拉效力西維爾及維拉利爾期間，合共4次捧歐霸盃冠軍，大賽經驗豐富。

最重要係前鋒阿尤比艾卡比狀態大勇，呢位摩洛哥國腳今屆歐協聯上陣8場射入10球，排射手榜第1位，當中兩戰阿士東維拉合共轟入5球，極具功架，今仗有力射破費倫天拿大門。

至於上屆歐協聯亞軍費倫天拿今屆捲土重來，但表現只屬一般，8強對捷克球隊柏辛域陀尼亞，兩回合法定時間都互交白卷，要踢到加時先至淘汰對手。4強對布魯日，靠次回合比賽末段博到12碼入波，兩回合合計險勝4比3晉級。費倫天拿今場決賽遇上佔盡地利人和嘅奧林比亞高斯，根本讓唔起對手。

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