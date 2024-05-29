沙特新升班球隊斟摩連奴執教　年薪極震撼

摩連奴(右)近期去沙特阿拉伯睇拳擊比賽。(Getty Images)

沙特阿伯拉球會又使出「銀彈政策」搶人才，根據《talk SPORT》等多間外國媒體爆料，獲得下季沙超聯賽席位嘅新升班球隊艾卡迪西亞計劃聘請摩連奴執教，並向呢位葡萄牙名帥開出一份1.5億歐元(約12.7億港元)年薪天價合約，誓要令「寸王」無法拒絕。

沙特各大豪門早於上年已爭相想搵摩連奴領軍，但當時佢仲教緊羅馬，唔想離開歐洲球壇，而未能成事。「寸王」今年1月被羅馬解僱後，情況已唔同，早前捧沙甲聯賽冠軍嘅艾卡迪西亞，將於下季升上沙超，會方銳意擴軍，頭號目標係請摩連奴，願意向佢出1.5億歐元年薪合約。

現時球壇最高人工主帥係馬體會教練施蒙尼，年薪為3,000萬歐元，換言之，如果「寸王」接受合約，就會成為全球最高薪主帥，並且係施蒙尼人工嘅5倍。

早前傳出費倫巴治有意聘請摩連奴執教，據悉「寸王」只肯簽1年約，明顯志不在此，令呢支土耳其球隊卻步，加上佢重返英超執教機會愈來愈低，艾卡迪西亞正好乘虛而入。

艾卡迪西亞雖然係新升班球隊，但背後有沙特阿拉伯能源公司沙特阿美支持，如果摩連奴願意加盟，相信會方可以大開水喉畀佢簽入球星。