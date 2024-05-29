香港U23棄戰港超　林學曦盼隊友順利落班

香港U23今季表現明顯有所進步，更成功取得成軍3季以來第1場聯賽勝仗，可惜球隊難逃散班厄運。本季演出獲不少球迷認同的林學曦，眼前最大心願是隊中所有年輕球員都能落班，繼續職業生涯。■圖/文：鄧文滔

「學曦」上季回歸標準流浪，助球隊以第3名完成聯賽，歷史性收穫「亞冠盃」外圍賽資格，但他未有留隊征戰亞洲賽，反而令人意外地轉投香港U23，「學曦」解釋：「我覺得自己喺流浪上場時間唔夠，咁啱『司徒Sir』（香港U23主教練司徒文俊）想搵個有經驗嘅前鋒帶住班仔，所以就過咗嚟呢度，睇吓可唔可以再有突破。」

對散班深感可惜

「學曦」以往曾效力南華及東方龍獅兩支大球會，身邊不乏高質素隊友，但轉投香港U23後，他坦言自己要承擔更多責任，在操練以至比賽中亦不難發現一向較文靜的「學曦」，向隊友提場的場面：「以前踢大球會嗰陣，身邊每個隊友都好有級數，我只需要做好自己嗰份就得，但嚟到U23，有啲隊友只係第一年打港超，所以我要出多啲聲，提大家應該點踢。」

雖然隨着本季港超曲終人散，香港U23亦完成其3年歷史任務，但本季仍令球迷留下不少深刻片段，下半季在聯賽先後擊敗晉峰及均業北區，成軍3季以來首次在聯賽打開勝利之門，林學曦各項賽事也有8球進帳，他覺得香港U23為年輕球員提供良好平台成長，對球隊決定散班感到可惜：「其實球圈傳咗好耐我哋會唔搞，所以當知道球會唔搞嗰刻，冇太大反應，但呢隊波可以令年輕球員接觸高水平賽事，我相信大家睇到班仔今季嘅進步有幾大，冇得繼續搞落去真係好可惜。」

續戰港超未感樂觀

談到來季動向，「學曦」指自己仍然希望繼續在港超舞台征戰，但他慨嘆情況不容樂觀：「我仲要照顧屋企，自然想有多啲保障嘅Offer，但依家到5月，都未同任何球隊傾過，睇嚟都有啲危！」惟在「學曦」心中，他最着緊的是隊中年輕球員的未來：「我過咗30歲，踢唔踢到港超就順其自然啦，但對23、4歲嘅球員嚟講，首先唔知佢哋踢唔踢到嚟緊嘅U22聯賽，加上香港U23又唔搞，搞到佢哋失去咗好多出場機會，對足球發展唔係好事。」

【林學曦檔案】

出生日期：1991年9月18日（32歲）

位置：前鋒 身高：1米76

球衣號碼：10

現效力球隊：香港U23

曾效力球隊：四海、佩斯查、南華、東方龍獅、荃灣、

標準流浪