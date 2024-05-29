英國GT賽　賽道濕滑影響表現　謝榮鍵奪第7

香港車手謝榮鍵（Kevin）與他的英國GT錦標賽隊友、德國車手Maximilian Goetz於英國GT賽第4回合（Donington Park賽道）克服天雨挑戰，第7名完賽，奪得積分。

謝榮鍵和德國車手Maximilian Goetz本週末的開局出色，自練習賽起已名列前矛，排位賽奪第4名。Donington Park賽道因天雨關係而極其濕滑，這場3小時的比賽在安全車的帶領下開始，比賽在兩圈後正式展開，謝榮鍵在臨近完成他的第一棒時成功攀上第1位，並將戰車交給隊友Maximilian Goetz。此時比賽已進行約30分鐘，已漸變乾的賽道又再度下起雨來，所有車隊都進入維修站更換雨胎。及後雨勢增大，大會出示紅旗暫時休止比賽，最為不幸的是謝榮鍵的車隊剛剛在紅旗之前進入維修站加油及換胎，使他們損失不少時間令名次下滑。

謝榮鍵與Maximilian Goetz於比賽重開後奮力直追，他們不斷向前衝搶佔數個位置，惜在比賽後段與其他賽車發生碰撞，令戰車速度受到限制，最終以第7名完成這場3小時的比賽，成功取得9分。

今季英國GT錦標賽已完成一半賽程，目前謝榮鍵於車手積分榜上升至第12位，這位香港車手期望能在下一回合的斯帕賽站上取得好成績，並於下半季的比賽中再進一步，攀升到更高的位置。英國GT錦標賽的所有比賽，均會在賽事官方網站以及其官方 YouTube 頻道上進行直播。