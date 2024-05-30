朱婷回歸首戰 中國女排反勝荷蘭

中國女排周三在「銀河娛樂集團世界女排聯賽澳門2024」亮相，萬眾期待的超級球星朱婷重歸國家隊後首演，以後備上陣 ，擁主場之利的中國女排以局數3：1反勝荷蘭。頭場意大利直落三局擊敗法國。

中國女排今場派出龔翔宇、王媛媛、李盈瑩、王夢潔、袁心玥、王雲蕗及刁琳宇擔任正選，面對荷蘭隊的攔網和強勁進攻，以21：25先失一局。不過中國隊極速調整，多點進攻撕破荷蘭隊的防守，最終在袁心玥（17分）、龔翔宇（11分）、王媛媛（12分）、李盈瑩（11分）和吳夢潔（13分）都取得雙位得分下，以25：23、25：23、25：21連取三局反勝對手，贏得今屆世界女排聯賽第4場勝利。

賽後李盈瑩表示：「球隊第一節比較慢熱，第二節慢慢適應比賽節奏。開心再次到臨澳門感受球迷的熱情。」萬眾矚目的朱婷今場在最後階段後備上場發球，引得全場球迷的歡呼聲。對於朱婷回歸國家隊，李盈瑩表示：「朱婷還是朱婷，她的實力無庸置疑，我們歡迎她回來，只要大家配合一下球隊就可發揮。」今場勝仗令中國隊收獲4.69分世界排名積分，拉開與主要奧運競爭對手日本隊的距離。

至於世界排名第五的意大利，面對世界女排聯賽新力軍法國未遇考驗，以25：15、25：14、25：14輕取對手。

「銀河娛樂集團世界女排聯賽澳門2024」第三天將於今日舉行三場賽事，頭場中午12時30分由多明尼加共和國對意大利，下午4時上演法國對日本，晚上7時30分壓軸戰會由巴西對荷蘭。