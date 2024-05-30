做定功課！巴西首名唔穩陣

美洲盃將於下月中揭開戰幔，而小組一、二名及小組首名亦已經開售，不妨趁早做定功課，買定心水等開波！

A組

阿根廷貴為衞冕之師，今次亦可能是隊長美斯最後一次參加大賽，爭標決心毋須懷疑，近4屆美洲盃有3次以首名出線，「潘帕斯雄鷹」乃首名不二之選；次名方面，智利處於青黃不接，秘魯則時好時壞，不妨冷敲近年持續進步的加拿大。

B組

中北美洲班霸墨西哥於此組明顯超班，而且之前4次獲邀請參戰美洲盃，亦有2次在分組賽取得首名，預計首名冇難度；雖然厄瓜多爾近年於美洲盃成績差勁，但委內瑞拉及牙買加實力太弱，厄瓜多爾可恃質力壓這兩隊，與墨西哥攜手出線。

C組

此組4隊形勢壁壘分明，巴拿馬與玻利維亞實力較弱，烏拉圭與美國出線機會高唱入雲。老牌勁旅烏拉圭實力同經驗都有保證，首名出線熱門之選。中北美洲霸王美國過去獲邀參戰屢有佳作，今屆再以東道主身份出戰，晉級淘汰賽是最低要求。

D組

雖然巴西是足球王國，但於早前世盃外表現差強人意，明顯處於重建期，當然同組的巴拉圭及哥斯達黎加實力一般，「森巴兵團」出線機會仍然樂觀，不過首名會揀當頭起哥倫比亞，因為哥倫比亞狀態勇達巔峰，連場不敗信心爆棚，值得一博。