港超聯　巴科爾連奪4、5月最有價值球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及中國香港足球總會合辦的「香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，4、5月「最有價值球員」再度由東方首席射手巴科爾奪得。連同去年11月及今年3月兩度當選，這位31歲的西班牙外援，已是一季之內第4次贏得每月最有價值球員獎，是首位在本地頂級聯賽達到此里程碑的球員。

東方在4月份踢了4場聯賽，先與傑志踢成0比0，之後連贏晉峰、香港U23及深水埗，合共攻入14球、不失1球。當中前鋒巴科爾在4比0大勝晉峰一役梅開二度，接着對香港U23更食出「大四喜」！一個月內為東方取得6個入球，這個成績也令他再次獲專業評審青睞，獲得近49％得票，第3度當選「每月最有價值球員」，其隊友余在言及吳宇曦的票數分別排第2、3位。

踏入5月，巴科爾及東方的氣勢依然強勁。連續在聯賽及「足總盃」兩勝傑志，巴科爾在這兩場大戰合共攻入3球；接着5比0大破港會，他更連中三元，繼4月後再次在一個月內貢獻6個入球。經過專業評審團遴選後，巴科爾再以壓倒性優勢當選「5月最有價值球員」。

「2023/24香港足球明星選舉」獎項日前揭曉，連同巴科爾今季4度當選「最有價值球員」的分數，令他入選「最佳前鋒」之一，此外他更獲得圈中同業投票，獲封為「球員之星」 。全季為東方攻入17個入球，與理文安尼亞並列港超聯金靴的他，被問到成為港超歷來第一人4奪每月最佳球員價值獎的感受時，只是謙虛地指很開心知道這個消息，並表示目前最大的目標是周六（1日）的「足總盃」決賽：「贏出盃賽是我們今季的動力之一，如果順利捧盃，我們將取得來季亞洲賽資格，這無論對球隊、球迷以致香港足球來說都是非常重要。我們一定會拼盡全力，做好教練的部署，期待星期六的賽事。」