法網　施華德次圈險勝：大坂直美或成泥地專家

法國網球公開賽女單次圈，世界一姐施華德䘙冕之路遇上考驗，面對4項大滿貫冠軍日本大坂直美苦戰近3小時，最終以盤數2：1險勝。

世界排名第一的施華德女單次圈迎來現時排名僅第134的前球后前世界球后大坂直美

，大坂直美產後復出5個月狀態愈來愈好，今場打出近月最佳表現，首盤就逼至「搶七」，僅負6：7（1：7）。第2盤大坂直美更大勝6：1，第3盤雙方激烈對碰，最終被施華德救回賽點，以5：7告負，全場歷時2小時57分鐘。

兩人今場交出冠軍戰般表現，賽後施華德表示，「今場比賽水平非常高，第3盤陷入苦戰，很高興自己沒有放棄，第2輪比賽比預期激烈得多，她表現很好，可能她會成為泥地專家，好開心見到她復出。」

大坂直美向來不擅長打泥土賽，今屆表現脫胎換骨，對施華德一戰轟出8記「Ace波」，第3盤一度領先3：0，最終只差一分取得泥地賽對「Top 10」球手首勝，賽後她表示，「走出賽場時我哭了，之後我發現，去年我懷孕時看著Iga（施華德）贏下冠軍，能夠對她其實都是夢想成真，所以我不想對自己太苛刻。我在她更擅長的賽地比賽，畢竟硬地才是我的專長，所以也希望硬地能對她，看看結果如何。」

男子次圈亦激戰連場，9號種子希臘球手西西帕斯以6：3、6：2、6：7（2：7）、6：4，險勝世界排名第83的德國球手Daniel Altmaier。