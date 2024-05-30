搶韁爭首名　高士路半場爆「基」

南球盃B組最後一輪賽事，上演榜首大戰，高士路主場對基多天主教大學，小組第2位嘅巴西球隊高士路必須擊敗1哥「基大」，先至可以取得直接出線16強資格，預料會採取主攻戰術，希望盡快入波領先。事實上，高士路踢法搶韁，近4場南球盃有3次上半場領先，一於再追半場主勝。（周五早上8時開賽）

根據南球盃賽制，每組首名球隊直接進身16強，次名球隊需要同自由盃小組第3位球隊踢附加賽，爭奪南球盃16強席位，所以如果有得揀，當然要力爭小組首名。高士路現時落後榜首基多天主教大學2分，只要贏波就可以反超前對方，以首名直接出線，爭勝決心一定強。高士路狀態大勇，近4場比賽全勝，而且喺南球盃表現亦夠搶韁，有力上半場攻破「基大」防線。

至於厄瓜多爾球隊基多天主教大學今場打和，都可以直接出線16強，難免會採取比較保守戰術，屆時場面上應該會處於捱打。更何況「基大」狀態欠佳，近4場比賽未贏過，包括近兩場都輸波，加上近4場作客錄得1和3負差劣成績，當中3場都係半場已經落後，恐怕今場會重蹈覆轍，半場主勝捧得過。

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