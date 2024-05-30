新加坡羽賽　李卓耀僅負李詩澧16強止步

新加坡羽毛球公開賽周四（30日）舉行次圈賽事，香港男單代表李卓耀僅負中國世界排名第6球手李詩澧，混雙組合李晉熙／吳芷柔亦不敵5號種子中國組合蔣振邦/魏雅欣，雙雙無緣8強。

世界排名第16的李卓耀首圈以23：21、21：19險勝印度球手Priyanshu Rajawat，次圈硬撼世界排名第6的中國球手李詩澧，首局一度領先17：11，惜未能把握機會，被對手追至19：19，最後以20：22失守。第2局雙方激烈拉鋸，李卓耀落後5：9下，一度扳平10：10和19：19，最終以19：21憾負，無緣晉級。

混雙方面，香港組合李晉熙／吳芷柔與5號種子中國組合蔣振邦/魏雅欣亦打出精彩一仗，首局香港組合3次「刁時」下輸22：24，第2局兩隊互有領先，「李吳配」一度追平至18：18，但未能扳回一城，以18：21惜負對手，16強止步。

其他焦點，南韓世界「一姐」安洗瑩於女單次圈以21：23、21：11、21：19反勝中華台北球手許玟琪闖進8強，將大戰日本名將奧原希望。