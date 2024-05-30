比寧咸膺全球最值錢球員　皇馬3星霸前4

2024年05月30日 22:02
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    比寧咸年紀輕輕已成皇馬靈魂。(Getty Images)
    瑞士著名體育研究機構CIES（足球天文台），周三(29日)公布「世界最有價值球員」排名，皇家馬德里球星祖迪比寧咸以2.804億歐元排第1位，力壓曼城前鋒艾寧夏蘭特。事實上，呢個價值榜前4名，有3個都係皇馬球員。
    CIES係根據球員嘅表現、實力、合約、商業收益、年齡等因素去評估身價，或者受到皇馬殺入歐聯決賽因素刺激，呢支西甲班霸成為大贏家，除祖迪比寧咸排No.1之外，雲尼斯奧斯祖利亞(第3位)同洛迪高高斯(第4位)都躋身前4名。
    不過皇馬喺歐聯決賽嘅對手多蒙特，只有守將尼高舒洛達碧克同門將基哥高保2人打入「100大」，鬥身價就肯定唔及皇馬。
    世界最有價值球員Top 10
    1 祖迪比寧咸(皇家馬德里) 2.804億歐元
    2 艾寧夏蘭特(曼城) 2.553億歐元
    3 雲尼斯奧斯祖利亞(皇家馬德里) 2.408億歐元
    4 洛迪高高斯(皇家馬德里) 2.207億歐元
    5 菲爾科頓(曼城) 2.038億歐元
    6 布卡約沙卡(阿仙奴) 1.952億歐元
    7 祖利安艾華利斯(曼城) 1.684億歐元
    8 耶馬(巴塞隆拿) 1.408億歐元
    9 馬田奧迪加特(阿仙奴) 1.356億歐元
    10 科利安華迪斯(利華古遜 1.338億歐元