比寧咸膺全球最值錢球員 皇馬3星霸前4

瑞士著名體育研究機構CIES（足球天文台），周三(29日)公布「世界最有價值球員」排名，皇家馬德里球星祖迪比寧咸以2.804億歐元排第1位，力壓曼城前鋒艾寧夏蘭特。事實上，呢個價值榜前4名，有3個都係皇馬球員。

CIES係根據球員嘅表現、實力、合約、商業收益、年齡等因素去評估身價，或者受到皇馬殺入歐聯決賽因素刺激，呢支西甲班霸成為大贏家，除祖迪比寧咸排No.1之外，雲尼斯奧斯祖利亞(第3位)同洛迪高高斯(第4位)都躋身前4名。

不過皇馬喺歐聯決賽嘅對手多蒙特，只有守將尼高舒洛達碧克同門將基哥高保2人打入「100大」，鬥身價就肯定唔及皇馬。

世界最有價值球員Top 10

1 祖迪比寧咸(皇家馬德里) 2.804億歐元

2 艾寧夏蘭特(曼城) 2.553億歐元

3 雲尼斯奧斯祖利亞(皇家馬德里) 2.408億歐元

4 洛迪高高斯(皇家馬德里) 2.207億歐元

5 菲爾科頓(曼城) 2.038億歐元

6 布卡約沙卡(阿仙奴) 1.952億歐元

7 祖利安艾華利斯(曼城) 1.684億歐元

8 耶馬(巴塞隆拿) 1.408億歐元

9 馬田奧迪加特(阿仙奴) 1.356億歐元

10 科利安華迪斯(利華古遜 1.338億歐元