世界女排聯賽日本挫法國迎今屆第4勝

「銀河娛樂集團世界女排聯賽澳門2024」周四(30日)在銀河綜藝館進行第三日比賽，

意大利和日本同樣以局數3比0擊敗對手，尾場巴西則以局數3比1贏荷蘭。

澳門站首場以局數2比3僅負巴西隊的日本，今場面對世界女排聯賽新力軍法國發揮理想，

雖然法國隊擁有身高優勢，但日本憑著出色的防守反攻，多變的攻擊戰術，以25比14、25比18、25比15直落三局勝出，取得今屆世界女排聯賽第四場勝利。日本隊長古賀紗理那今場斬獲全場最高的19分，與攻下15分的石川真佑是球隊的贏波功臣。

日本隊贏波後收獲3.34分世界排名積分，暫時落後中國隊25.68分。兩軍將於周五晚7時30分正面交鋒，為爭奪巴黎奧運入場券而戰。

至於頭場出擊的意大利隊，憑王牌主攻手寶拉·艾格努（Paola Egonu）獨取20分，直落三局以25比12、25比19、25比21擊敗多明尼加共和國，澳門站錄得兩連勝。壓軸登場的巴西隊勢不可擋，以局數3比1（25比17、20比25、25比20、25比18）擊敗荷蘭，今屆世界女排聯賽六戰全勝。

「銀河娛樂集團世界女排聯賽澳門2024」第四天將舉行三場賽事，頭場中午12時30分由法

國對泰國，下午4時上演荷蘭對多明尼加共和國，晚上7時30分將上演中國對日本。