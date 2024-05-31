加拿祖被揸乾！入選奧運隊　勢缺席下季開咧

曼聯新星阿歷真度加拿祖今季大爆發，喺各項賽事上陣50場成為主力，不過能力愈力、責任愈大，19歲嘅佢入選阿根廷美洲盃初選名單後，據後亦已被選入阿根廷奧運大軍，今個夏天隨時要連踢2項國際賽事，好大機會缺席下季英超開鑼早段比賽。

19歲嘅加拿祖早前已被史卡朗尼選入美洲盃初選名單，參戰機會極高，喺美國舉行嘅美洲盃會由6月20號踢到7月14號，衞冕嘅阿根廷被睇好可以踢到最後。不過加拿祖任務仲未完，據阿根廷《TNT Sports》報道，奧運隊主帥馬斯真蘭奴已選加拿祖入阿根廷奧運大軍，並已正式通知曼聯要求放行。

巴黎奧運男足賽事會喺7月24號展開，金牌戰喺8月9號上演，亦即係曼聯對曼城嘅社區盾之前1日，而且1星期後就係英超開鑼。按慣例球員暑假需要約3個星期休息，加拿祖「連踩」兩項賽事後肯定唔會即時歸隊，下季英超早段賽事勢必缺陣。

不過，由於奧運足球並唔喺國際足協國際賽期之內，球會係有權選擇拒絕放人。據報車路士中場安素費南迪斯同阿士東維拉門將達米安馬天尼斯，亦都有份入選阿根廷奧運名單；消息指曼城已經同意畀前鋒祖利安艾華利斯參加巴黎奧運。