何詩蓓巴塞站再奪1金1銀　破埋200自大會紀錄

香港超級飛魚何詩蓓表現持續強勢，周五凌晨在環地中海游泳賽巴賽隆拿站，以破大會紀錄的成績奪200米自由泳項目冠軍，連續兩站在此項封后；並在50米自由泳衝獲銀牌，一日再袋1金1銀。

日前已奪得100自金牌的何詩蓓，在次天賽事出戰兩個項目，其中在其強項的200自更盡在掌握之中，初賽游出1分59秒26以次名躋身決賽，繼而在決賽發力造出1分54秒57奪冠，雖然比個人最佳成績慢0.65秒，但已打破了大會塵封了12年的紀錄，舊紀錄是由已故法國奧運選手Camille Muffat於2012年所造的1分54秒66。

何詩蓓最近在200米自由泳項目，可謂稱霸泳壇，她是唯一在頭50米可以衝到27秒內的泳手；以今日的成績相比，已比她在東京奧運獲得銀牌的時間還要快大約0.03秒，在今次的成績也是她今季世界第5快，已被視為爭取巴黎奧運獎牌的大熱，目前以200自的時間排名來看，何詩蓓僅落後奧歌歷嫺（ Mollie O＇Callaghan）及加拿大的麥恩杜殊。

至於何詩蓓在200米自由泳決賽前，出戰講求爆發力的50米自由泳項目，她初賽以24秒95總成績次名晉級，而在決賽她以0.03秒飲恨，以24秒64收獲銀牌，冠軍是 Michelle Coleman（24秒61）。