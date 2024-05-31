迎接巴黎奧運及殘奧　港台三語共融為運動員打氣

【特約報道】香港電台（港台）剛於周二（28日）舉行「港台電視 京粵港同心同行 三語共融迎綠色奧運」活動，邀請各個合作單位的代表聚首一堂，公佈節目內容。

巴黎奧運將於今年7月26日至8月11日舉行，奧運期間，港台與中央廣播電視總台、北京廣播電視台及廣東廣播電視台聯動報道賽事，齊為國家隊及中國香港隊打氣之同時，更會提供廣東話、普通話、英語、手語及口述影像服務，全方位直擊奧運及殘奧戰況，照顧不同觀眾的需要。

為響應「2024巴黎奧運」目標成為有史以來「最綠色的奧運會」的理念，港台將推出一系列以「環境、社會和管治」（ESG）為題的製作，包括與環境保護署合作的《環事覺得你最保》，推廣環保及可持續發展的全球主流價值。

除了奧運節目外，港台與內地電視台還有多個不同的合作。日前已與廣東廣播電視台簽訂合作協議後，再由廣播處長張國財與北京廣播電視台副總編輯李秀磊簽署兩台的合作備忘錄，以誌港台將會播映連串北京廣播電視台的節目，同賀中華人民共和國成立七十五周年。

活動邀請文化體育及旅遊局局長楊潤雄、外交部駐香港特派員公署副特派員潘雲東、廣播處長張國財、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆、中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻擔任主禮嘉賓，聯同中央廣播電視總台亞太總站副站長李風、北京廣播電視台副總編輯李秀磊、中國廣播電視香港記者站站長王喜凱、廣東廣播電視台體育頻道總監黃宏，以及港台顧問委員會主席林大輝、立法會議員鄭泳舜、中國香港足球總會會長貝鈞奇，一同主持啟動儀式，象徵港台即將陸續送上一系列京粵港的精彩製作，與觀眾迎接巴黎奧運的來臨。

楊潤雄致辭時表示，政府購入巴黎奧運和殘奧賽事在香港的電視播映權，團結社會各界，帶動全民運動的風氣。同時，他希望透過轉播賽事，可以進一步刺激本地餐飲和零售活動，一方面促進經濟，亦發揮乘數效應，讓社會各界各適其適，一同欣賞今年的奧運盛事。

活動上，香港傷殘羽毛球運動員朱文佳現身支持，而港台奧運節目主持伍家謙、張存華、林定勤、鄧伊程，專業評述黃永棋，以及身兼港台節目《港台體壇123》主持的鄭泳舜亦齊齊亮相，介紹奧運節目的詳情。

「港台電視 京粵港同心同行 三語共融迎綠色奧運」活動由港台節目主持鍾芯豫及阮頌揚擔任司儀。其他出席嘉賓包括：文化體育及旅遊局體育專員黃德森、中國香港殘疾人奧委會行政總監胡小玲、中國廣播電視香港記者站處長張民、中央廣播電視總台香港站站長周偉琪、副站長朱丹、中國香港足球總會副主席徐英偉等。