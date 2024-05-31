歐聯王者爭霸　吼實半場角球細

今屆歐聯決賽於溫布萊爆發，由德甲勁旅多蒙特，惡鬥西甲豪門皇家馬德里。

今場全球矚目的大戰，除了基本玩法，足智彩亦宣布推出「半場開出角球大細」及「即場總入球」，尤其角球玩法近年大受歡迎，「半場開出角球大細」，最啱鍾意半場決勝負的朋友。

近屆歐聯決賽其中一個特色，就是角球偏少。其中上屆決賽，曼城雖技壓國際米蘭，但半場踢得小心翼翼，竟未錄得任何角球，反之國米有1個角球，全場亦只有6個角球。

至於前屆利物浦對皇家馬德里，雙方同樣踢得謹慎，半場合共只有2個角球，全場亦只得8個。另外，曼城及車路士於2021年合演決賽，角球同樣偏少，半場只有2個，全場亦僅得4個。

論實力及經驗，今場皇馬無疑是較為秤先，一對翼鋒洛迪高高斯、雲尼斯奧斯祖利亞，更是球隊的進攻泉源，不過從另一方面去看，巴西雙翼目標實在太大，肯定被多蒙特重點看管，上圈淘汰PSG，多蒙特如何凍結基利安麥巴比有辦你睇。況且皇馬主帥安察洛堤一向老謀深算，利用雙翼引開敵衞，讓祖迪比寧咸於中路後上隨時效果更佳，今場未必能製造大量角球，「半場開出角球」宜取4.5球「細」。