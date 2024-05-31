祖高域連續19年闖法網32強　賽會發禁酒令

世界「一哥」祖高域周四(30日)儘管以直落三盤淘汰對手，躋身法網男單第3圈，但外界對其奪標機會仍然被看淡，下仗再遇意大利新星姆錫迪，將是衞冕路上的一次考驗。

這位法網男單頭號種子今仗以6比4、6比1、6比2擊敗西班牙的巴拿，連續19年躋身這項紅土大滿貫的32強，賽後他坦言:「今天不敢多做太多，因為自己準備法網不是太好，所以我都要把期望放低一點。」事實上，祖高域今季正陷錦標荒，最近狀態飄忽，開季以來就連決賽都未試闖過，最佳成績僅4強。

然而祖高域離場時惹來部份球迷的墟聲，這可能與他比賽期間曾向裁判投訴有球迷喧嘩、要求裁判處理事情有關。近日除了這位塞爾維亞球王之外，世界一姐施華德及比利時球星高芬也曾作出有關對球迷的投訴，而賽會總監梅莉絲摩周五（31日）宣布禁止觀眾携帶含酒精飲品入場，以平息部份球手的不滿；據消息指高芬在比賽期間曾被球迷吐香口膠。

至於祖高域晉級後，將面對30號種子意大利的姆錫迪，這位22歲新星是以7比5、6比1、6比4力挫東道主球手蒙菲斯晉級，而姆錫迪三年前在法網是非種子球手，第4圈遇上祖高域一度領先兩盤下最終因傷退賽，去年則打入16強，下仗面對近況狀態一般的祖高域，隨時有機會爆冷。