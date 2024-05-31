獨行俠時隔13年再闖總決賽　當錫膺西決MVP

獨行俠成功奪走NBA西岸冠軍！兩位星級球星當錫及艾榮聯手為球隊攻入72分，助獨行俠周五（31日）作客以124比103大勝木狼，以總場數4比1在西岸封王，時隔13年再次躋身總決賽。

上仗獨行俠錯過了主場捧盃的機會，今仗作客由首節開始已全力開火，當錫首節11投8中，其中包括4球3分波，取得20分2籃板，成為他生涯第二次在單節取得20+的分數。

當錫全場表現搶鏡，而另一球星艾榮同樣打得精彩，他們帶領團隊在半場已領先69比40，繼而在下半場保持氣勢，一度擴大領先差距達到36分，最終贏木狼21分，成功以總場數4比1獲勝，繼2011年後再奪西岸冠軍。

今仗比賽當錫與艾榮均攻入36分，二人合共轟入10個3分波，而當錫全場交出「雙雙」，有10個籃板及5次助攻，以大熱姿態榮膺西岸決賽的MVP(最有價值球員)。

當錫雖然受傷患困擾，但在五場西岸決賽中有4場轟入30+，表現神勇。25歲的當錫憑着出色表現率領獨行俠相隔13年再闖總決賽之外，也迎來生涯首次總決賽之旅，決戰面對「綠軍」塞爾特人爭逐總冠軍，令人期待。