足總盃　懶理假波傳聞　陳浩然：專注比賽先

「足總盃」決賽將於周六（6月1日）在旺角大球場舉行，東方及深水埗兩支決賽隊伍都有派人現身周五（31日）的賽前記招，深水埗主教練陳浩然稱對隊中是否有球員，涉及近日爆出的假波案並不知情，強調現階段只會專注踢好決賽。

東方及深水埗分別派出盧比度（Chino）、梁振邦、陳浩然及顏卓彬等將帥出席記招。記者會開始前播放兩隊晉級片段，其後兩隊進行合照並接受記者提問，整場記者會歷時約15分鐘便結束。

本地球圈近日爆出假波醜聞，涉及今季港超賽事，消息指有深水埗球員牽涉其中，球會日前一度在社交平台留言，透露有球員涉案，惟相關言論之後已被移除，主教練陳浩然透露有球員近日請假，但強調對隊中是否有人捲入假波案，絕不知情：「球隊星期一（27日）收到1個球員，話身體唔舒服要請假，佢到今個禮拜都冇練過波，所以唔會預佢踢決賽，而廉署記招都冇講邊隊波同球員牽涉在內，暫時掌握到嘅資訊係得咁多，同埋依家最緊要係踢好決賽，其他嘢交畀球會再回應。」

談到球隊來季動向，「陳Sir」指目前仍未有定案：「聽講晉峰下季有機會自己搞，未必會好似傳聞咁同我哋合拼，如果再冇聲氣，呢場決賽可能就係深水埗喺港超嘅最後一戰。」他又透露馬高域兄弟因與球隊踢法不合，已經不在陣中，不會在決賽候命。此外，晉峰總教練何信賢其後向本報記者證實，是日已遞表參加來季港超，但透露有其他發展計劃尚待落實，暫時不能公布。

由於本港正受熱帶風暴「馬力斯」之威脅，決賽有機會要上演雨戰，梁振邦認為球隊臨場適應不成問題：「落雨對大家發揮一定有影響，但球隊今季有幾場都係踢雨戰，有足夠經驗去踢好場決賽。」