德甲天才最後一舞　2個「奧斯」爭童話結局

皇家馬德里對多蒙特嘅歐聯決賽，將係德國2大天才球星卻奧斯同馬高列奧斯，喺球會嘅最後一舞，兩位傳奇「奧斯」都擁有超卓技術，不過生涯發展就大相逕庭。卻奧斯喺皇馬同國家隊橫掃錦標、列奧斯就被傷患折磨成悲情球王，佢哋都宣布踢埋今場決賽就會離隊，可惜童話結局只得1個，註定係有人歡笑、有人垂淚。

34歲嘅卻奧斯效力拜仁慕尼黑同皇馬，合共贏過7次聯賽冠軍同5次歐聯冠軍，2014年又幫德國贏世界盃冠軍，足球生涯已經「圓滿」，佢早前宣布踢埋夏天歐國盃就會掛靴，今場係佢喺皇馬最後一戰。卻奧斯表示：「老實講我冇諗自己，我知道今仗係皇馬嘅告別戰，但最重要係球隊得到成功。」

35歲嘅列奧斯才華橫溢，但就係球壇經典「黑仔王」，踢埋今場就會離開多蒙特嘅佢，多次喺國際大賽前受傷而冇份參賽，14年世界盃、16年歐國盃同22年世界盃都喺賽前重傷；喺球會佢對多蒙特忠心耿耿，可惜效力12季正值拜仁「11連冠王朝」，2次德國盃冠軍同列奧斯嘅能力不成正比。

列奧斯12年次首季效力多蒙特，就喺溫布萊上演嘅決賽輸畀卻奧斯效力嘅拜仁慕尼黑，今次再戰係2人「最後一舞」，多蒙特總監基爾表示：「卻奧斯已經贏夠，我希望冠軍係列奧斯，如果佢射入致勝球幫多蒙特捧盃，會係最令人激動嘅結局。」