蘇黎世學界3X3踏入淘汰賽　協恩演復仇記誓重拾光芒

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」的小組賽階段完結，各支強隊紛紛展示實力，比賽隨之進入白熱化，淘汰賽階段定於6月30日續在基督教香港信義會信義中學進行，男、女子組各20支在小組賽突圍的中學球隊已做足準備應戰，誓要爭奪最後的榮耀。其中女子組表現出色的協恩中學成為關注焦點之一，她們以連勝姿態輕鬆晉級，成為冠軍的有力爭奪者。

學界「常勝軍」協恩中學，是今次賽事爭冠熱門。她們去年在8強意外不敵滙基中學，今年懷着一顆「復仇之心」踏上賽場，誓要奪回失去的榮耀。

協恩派出三人籃球賽經驗豐富的姚采芸、陳考悠和黃雅婷，並收起隊長盧嘉嵐，改派首次登場三人賽的梁瑞昕，這一調整顯示她們對賽事的重視和戰略布置的靈活性。協恩在小組中展現王者風範，連續兩場大勝，成功以小組首名姿態晉級6月舉行的淘汰賽。

現就讀中四的梁瑞昕雖然是首次參加蘇黎世三人賽，但她在小組賽表現相當搶鏡，控制節奏、持球突破和分球助攻樣樣得心應手，讓人不禁聯想到其偶像當錫(Luka Dončić)。梁瑞昕表示：「第一次打三人賽難免緊張，但在3位中六師姐的帶領及信任下，自己很快就進入狀態，希望接下來的比賽都能夠保持狀態應戰。」

對於即將到來的淘汰賽，有機會與裘錦秋碰面、最快8強又會再度對上滙基中學，梁瑞昕充滿期待：「希望可以幫師姐們報一箭之仇，彌補上年留下的遺憾。裘錦秋內外兼備，有高大中鋒坐鎮，必定是場硬仗，我們會以針對性防守和繞前卡位為首要策略。若8強再鬥滙基，我們將針對她們的三分進攻施壓，並加強防守腳步和換防，應對他們拿手的『Pick & Roll』。」

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林卓童傷愈領軍青中分組突圍 林大輝或再對協恩

參賽球隊之一中華基督教青年會中學，由隊長「吖妹」林卓童領軍，「攻防一體」的她與隊友洪洋洋、何桂瑩和張曉晴合力於小組突圍，惟「吖妹」仍對表現感不滿：「狀態還未達最佳，感覺雙腳用不上力氣，有些機會也未能把握到。三人賽節奏更快，沒有時間回氣，而我們又是首次以這個組合出戰，體能及默契上要再加強。」

「吖妹」在上年精英賽不幸受傷，如今已完全康復迎接蘇黎世賽，談及今年目標，她直言：「上年我們8強止步，今年希望能至少打入4強刷新隊史紀錄。教練讓我們放開打，冷靜處理好每一球，相信我們能做到。」

同屬傳統強隊之一的林大輝中學，就派出隊長廖詠琪（Wingki）、鄭思睿、劉伊嵐和劉倬熒這個年輕陣容。Wingki表示自己最後一年打學界賽，希望能幫助球隊獲得佳績：「坦白說我們主要專注於五人賽的訓練，故三人賽不是我們的強項，但我們會盡量投入更多時間。今次是自己最後一次參加這個比賽，會盡全力去幫助球隊爭取好成績，希望與隊友們創造更多回憶。」

林大輝或會在4強對上學界「老對手」協恩，Wingki對球隊新血充滿信心：「雖然今次隊友有兩個中四和一個中五，其中兩個更是以吸取大賽經驗為主，但她們個人技術都很好，能搶能射，只要在體能上再下苦功，有信心與任何球隊周旋。」