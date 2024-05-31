英格蘭孖寶交鋒　辛祖係比寧咸恩人

祖迪比寧咸(左)及查頓辛祖(右)曾經是多蒙特隊友。(Getty Images)

歐聯決賽多蒙特對皇馬將於周日(6月2日)凌晨上演，雙方兩位英格蘭球星兼前多蒙特隊友查頓辛祖、祖迪比寧咸交鋒成為一大焦點。比寧咸表示，4前年以17歲之齡加盟多蒙特，全靠辛祖悉心照顧同支持，先至可以適應新環境，自己有現時成就，絕對要感謝辛祖。

祖迪比寧咸於2020年夏天，由當時英冠球隊伯明翰轉投德甲勁旅多蒙特，人生路不熟，加上當年只係17歲，難免會怯場，幸好同胞查頓辛祖出手相助，比寧咸話：「辛祖對我非常重要，唔止因為我哋來自同一個國家，講同一言語，更重要係佢用行動提升隊友嘅信心，佢當時畀我好多珍貴意見，佢係英格蘭球員嘅最佳榜樣。」祖迪比寧咸加盟多蒙特首季，就同查頓辛祖一齊捧德國盃。

其後查頓辛祖高價轉投曼聯，以為事業會更一層樓，但卻一沉不起，直至今年年初重返多蒙特，先至有起色。反觀，祖迪比寧咸上年夏天轉投皇馬，球員生涯取得重大突破，近期更膺全球最值錢球員，兩人同樣喺多蒙特成名，離隊後發展卻有天壤之別，至於今場歐聯決賽邊位會成為最後贏家，大家拭目以待。