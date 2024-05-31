足總盃　為衝亞豁出去！東方火併深水埗　

周六（1日）下午旺角大球場舉行「足總盃」決賽，由東方火併深水埗。東方剛在「香港足球明星選舉」成為大贏家，士氣如虹，是役定必乘勝追擊，爭奪冠軍和亞洲賽資格；至於深水埗在晉級過程屢挫強敵，隨時再次大踢爭氣波，炮製驚喜。（無綫82台周六下午3時30分直播）

東方今季表現出色，剛「冧莊」「最佳教練」的盧比度（Chino），希望球隊在這場決賽能夠全力以赴，爭取繼2020至21年球季的「菁英盃」後，再嘗捧冠軍的滋味：「 球隊好耐冇贏過冠軍，尤其近年喺幾項盃賽嘅決賽都落敗，加上有機會重返亞洲賽，相信球隊上下、球迷都好期待今場比賽，我哋一定會集中精神應戰。」

余在言︰唔敢輕敵

新鮮出爐的「最佳青年球員」得主余在言，提及深水埗在晉級過程曾擊敗冠忠南區和理文，證明有一定實力，強調自己和隊友絕不會輕敵，目標很簡單就是捧盃：「我哋成日好似差一步咁，比較欠運，想幫球會攞番個盃，同踢到亞洲賽，我都好想贏到自己職業生涯第一個冠軍。」

深水埗主教練陳浩然盼球員享受決賽舞台，並呼籲球迷入場支持球隊：「希望咁多位好好Enjoy埋呢場波，因為2008年帶大埔入決賽對公民嗰次，班球員因為太緊張，發揮唔出水準，所以今次唔想畀太大壓力球員，希望到時多啲球迷入場，見證球隊呢半季嘅進步。」「陳Sir」續指對東方踢法十分熟悉，期望球隊奮力一戰，為球季畫上完美句號。陣容方面，梁興傑因季內曾代表標準流浪出戰「足總盃」，是役不能上陣。

梁星耀盼為地區爭光

中場梁星耀由小學3年級開始已居住在石硤尾，他坦言對協助所住地區的球隊殺入決賽感到開心：「對我意義好大，因為自己喺深水埗區生活咗好多年。同埋都冇諗過入到嚟決賽，之前對手無論冠忠南區定理文，人腳上都比我哋好好多，咁都入到決賽係好夢幻嘅事。」「足總盃」冠軍將可代表香港出戰亞洲賽，「星耀」卻稱此刻未敢多想，惟肯定球隊會盡全力爭勝：「踢亞洲賽好長遠，首先你要申請到牌照，第2就係錢，呢啲都係細球會最重要嘅考量，但一切等贏咗波先再諗啦！」

【兩隊預計正選陣容】

東方

1葉鴻輝

2賀爾 3高素巴耶夫 21丹尼爾 30黃梓浩

27馬高斯 16梁振邦 14余在言

11黃皓雋 7巴科爾 23馬希偉

深水埗

31李溢晉

13彭靖揚 72拿亞 14宋柱浩 20波比

41梁星耀 22小田倉康太 24顏卓彬

77張廣然 99鄧嘉 10蘇沙