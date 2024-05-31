主場出擊遇着私房菜　紐約城主Ｗ抵玩到震

美職獨腳戲，紐約城主場迎戰聖荷西地震。紐約城今季重拾勁旅本色，近期連場報捷弗到震，仲要撞正「私房菜」聖荷西地震，梗係趁熱起筷，主勝可作過關變倍器。（周六早上7時30分開賽）

貴為「城市足球集團」旗下核心球隊，近年已成美職勁旅嘅紐約城，上季只列東岸第11位，連季後賽都入唔到。好彩佢哋今季知恥近乎勇，踢咗15輪取得8勝2和5負，現居東岸第3位，單計近4場聯賽更錄得全勝，雖然紐約城陣中未見有突出球員孭重飛，反而令佢哋更擅於打整體戰，其中上場憑防中基頓柏克斯於末段建奇功，作客以1比0擊敗新英倫革命，弗到漏油。

另邊廂，聖荷西地震狀態差勁，各項賽事近4場，法定時間只得2和2負未贏過，包括喺美聯盃只能逼和弱旅薩克拉門托共和，去到加時更輸埋出局，認真羞家，而且球隊防務欠穩，各項賽事踢咗17場波，只有喺美聯盃對住低組別球隊一戰冇失波，單計聯賽15輪就失咗34粒，難怪依家喺西岸排尾二喇。翻查紀錄，雙方近4次喺聯賽正面交鋒，紐約城全部贏晒，擺明格食格，聖荷西地震作客凶多吉少，今場主Ｗ攞嚟做過關膽就啱晒。

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