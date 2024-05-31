希亞路：王者榮耀　皇馬捕「蜂」登頂

我對於皇家馬德里再次殺入決賽並不感到意外，事關他們是歐聯專家，今仗面對多蒙特亦將會被視為贏波大熱。

今場賽事充滿話題性，但或許最大的焦點將會落在祖迪比寧咸身上，皆因他今仗將會倒戈面對前球會多蒙特。這名英格蘭國腳往往能夠於大賽中取得入球，故我認為他今仗也會有突出表現。

但我認為，雲尼斯奧斯祖利亞才是銀河艦隊陣中最炙手可熱的球員。他於左路的速度及盤扭能力，很大機會為多蒙特的防線構成問題。如果這名巴西國腳能夠在對方防線身後找到空位的話，皇馬將會取得一些甜頭。

今仗亦是卻奧斯在皇馬的告別賽。他於中場表現相當冷靜，為前線一眾隊友作出的致命傳送將可影響戰局。毫無疑問他是球會的傳奇人物，我希望他能夠以一場勝仗，為他的職業生涯畫上完美句號。

多蒙特面對巴黎聖日耳門時表現得十分好，成功令到對方陣中的主力球員如基利安麥巴比無法踢出應有水準，同時亦能好好把握到製造出來的機會，並轉化為入球，但他們今仗需要交出更加好的表現，才有機會製造冷門賽果。

查頓辛祖及艾迪耶美將會於翼鋒位置，嘗試強攻皇馬一對閘位球員，而他們二人的速度將可產生一定程度的威脅。

中路方面，富克洛墮後為身前走位的隊友作出的傳送相當關鍵，特別是當他成功拉散對手防線，並令敵方守衞失位的時候。另外，他跟一眾蜜蜂兵團的守衞，亦會在死球攻勢時帶來威脅。

不過，中場的比拚將會舉足輕重，我認為安利簡恩及沙比薩難以主宰這個區域。我相信皇馬會取得中場中路的控制權，令他們能夠更頻密地向對手進攻，然後製造出更多的入球機會。

由於皇家馬德里近8次殺入歐聯決賽悉數能夠凱旋而歸，所以我有信心這支銀河艦隊今仗將可再度獲勝，取得歷來第15座歐聯冠軍寶座。