朱婷落場都無計　中國女排不敵日本

中國女排周五（31）在「銀河娛樂集團世界女排聯賽澳門2024」第四日比賽的矚目大戰，即使有朱婷落場助陣，仍以總局數1比3不敵日本，遭遇今站首敗。

中國女排今場派出龔翔宇、王媛媛、李盈瑩、王云蕗、袁心玥、王夢潔及刁琳宇的常規正選，朱婷先列後備；至於日本繼續有王牌隊長古賀紗理那壓陣。日本隊甫開賽即採取主動，古賀紗理那頻頻得分，加上中國隊出現不少失誤，日本隊先以25比22取得第一局。

進入第二局，中國主攻李盈瑩大爆發，單局獨取8分，率國家隊以25比19將局數扳平1比1。日本隊第三局調整戰術，打亂中國隊部署。雖然中國教練蔡斌換入名將張常寧出場試圖改變戰局，可惜未能撕破日本的穩健防守。日本在井上愛里沙單局取得9分、古賀紗理那取得7分下，以25比18拿下第三局。

第四局，中國換上朱婷上陣。朱婷不負眾望，一出場就多次進攻得手，取得相隔3年、回歸國家隊的第一分。不過氣勢如虹的日本隊保持出色發揮，多次攔下李盈瑩、龔翔宇的進攻，最終以25比17再取一局，以局數3比1擊敗中國。古賀紗理那是日本隊的贏波功臣，個人取得全場最高的25分。至於中國隊的李盈瑩今場斬獲23分，而朱婷則取得6分。

李盈瑩賽後表示：「今場比場我們打得比較被動，打不出自己的節奏，對方則打得愈來愈興奮，不得不承認日本隊防守很頑強。」日本隊贏波後收獲8.96分世界排名積分，換言之中國隊則損失8.96分。經此一役，中國隊有332.85分，日本隊有325.07分，積分差距拉近到不足8分。雙方要繼續在世界女排聯賽盡量贏波爭分，爭取成為「亞洲第一」，出戰巴黎奧運。

另一支亞洲球隊泰國與法國隊激戰五局，最終以局數3比2（25比23、25比21、23比25、20比25、15比7）取勝，收獲澳門站第二場勝利。而荷蘭則以局數3：比1（25比17、23比25、25比21、25比17）擊敗多明尼加共和國。

明日將舉行三場賽事，頭場中午12時30分上演巴西大戰意大利，下午4時日本鬥多明尼加共和國，晚上7時30分再有中國隊出場，迎戰泰國。