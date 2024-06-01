C朗慘中無冠魔咒　艾納斯國王盃決賽落敗

周六(1日)凌晨沙特阿拉伯國王盃決賽，擁有C朗助陣嘅艾納斯即使法定時間逼和希拉爾1比1，但仍然喺互射12碼階段落敗，繼今季聯賽之後，再次屈居亞軍。C朗加盟艾納斯1年半以來，始終同正式賽事冠軍無緣。反觀由前富咸射手阿歷山大米祖域孭飛嘅希拉爾，成為今季聯賽、超級盃及國王盃「三冠王」。

開賽6分鐘，艾納斯獲得黃金機會，但係沙迪奧文尼單刀竟然射失，希拉爾避過一劫果然有後福，僅過1分鐘就由阿歷山大米祖域近門頂入打開紀錄。其後艾納斯傾力反擊，但係C朗腳風唔順，包括禁區內起腳被門將耶辛尼保奴擋出，呢位葡萄牙國腳跟住表演倒掛金勾射門，卻中柱彈出，而且已經越位在先。

換邊後冇耐，艾納斯再受打擊，門將奧斯賓拿衝出禁區後，仍然出手攔截對手單刀波，明顯犯手球，被球證出示紅牌趕出場。戰至87分鐘，輪到希拉爾中堅艾布拉希被逐，艾納斯把握機會由中場艾曼耶耶入波扳平1比1，希拉爾另1位中堅高列巴尼亦食紅牌。

艾納斯喺加時踢多1人之下，未能再取得入球，最終需要互射12碼分勝負，雙方首輪分別有魯賓尼維斯、阿歷士迪尼斯射失，射到「突然死亡」階段，艾納斯再有2人宴客，結果希拉爾互射12碼贏5比4捧盃。

賽後C朗非常失望，倒地掩面，返到後備席更不禁痛哭，佢加盟艾納斯以來，已經連續2季聯賽做「阿二」，亞冠盃等盃賽亦失利，雖然呢位39歲前鋒曾經協助球隊捧「阿拉伯冠軍盃」，但該賽事不獲國際足協承諾，只被視為熱身賽，換言之佢轉戰中東之後，仍然未有盃落袋。