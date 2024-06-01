曹星如疑暗示退役　社交平台帖文：「雖有憾，但無悔」

香港拳壇名將曹星如（Rex）上周五(24日)爭取巴黎奧運終極資格賽失敗後，時隔一星期在個人社交平台帖文，「雖有憾，但無悔」，似是向粉絲告別、暗示退役，「20年走來，不簡單！用生命影響生命，希望我仍能做到。」

曾被封為「神奇小子」的曹星如，以37歲之齡再試圖爭取奧運夢，然而上周在泰國舉行的巴黎奧運最後一輪資格賽，首圈不敵對手，無緣登上奧運尾班車，當日比賽後他簡單在IG限時動態寫上四字「已盡全力」，而今天(1日)他上載了一幅以多年來拳擊生涯點滴圖片砌成的拼圖，正中間是剛在奧運資格賽宣告結果的相片，第一句感言就寫着「雖有憾，但無悔」，似是為自己的拳擊路作出總結。「沒有原因，就是實力不夠。踏出過、嘗試過、努力過、失敗過。」

Rex這篇疑是退役感言儘管不太長篇，僅是113字，但每粒字都看到情感，他並答謝「把他帶上擂台的所有人」：「由打職業轉到國際(業餘)賽事，感激把我帶上這兩個擂台的所有人。種種的經歷，畢生難忘！我知道，失去了便是失去了，但我對拳擊既熱情，絕不會因此而熄滅。」最後一句他寫道:「20年走來，不簡單！用生命影響生命，希望我仍能做到。」

多位本地體壇名將都紛紛留言鼓勵，當中包括「劍神」張家朗、「四眼Cue后」吳安儀、「跳高女神」楊文蔚及網球超新星黃澤林等；事實上，曹星如由職業轉到國際賽最大期望是可以一嚐奧運夢，然而由於奧運拳擊只限40歲以下的運動員參加，換言之，下屆奧運(2028年)阿Rex已經超齡，不附合參賽條件。

曹星如過去在職業拳壇創下22連勝紀錄，在2018年底宣布轉戰業餘賽，目標是爭取代表東京（2021年）奧運，惟在亞大區資格賽8強出局，其後終極外圍賽又因疫情取消，緣盡東京奧運，原本期望再搏巴黎奧運，最終未能圓夢。