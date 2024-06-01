拉莫斯一句話累事　西維爾涉嫌打假波受查

西甲爆出打假波醜聞，根據西班牙傳媒，西維爾上月聯賽主場出擊，涉嫌「放水」0比1不敵卡迪斯，試圖協助對手護級，西甲賽會已經介入調查。西維爾球星沙治奧拉莫斯曾經話，卡斯迪係「鄰居球隊」，有一份特殊感情，暗示希望對方留喺西甲，令西維爾水洗都唔清。

該仗西維爾踢到補時6分鐘失守，0比1輸畀卡迪斯，令呢支西班牙南部球隊獲得重要3分，當時追貼護級勁敵華歷簡奴，保持護級希望。原本冇人察覺比賽有古怪，但西維爾中堅沙治奧拉莫斯賽後一番言論引起爭議，佢話：「講到底，卡迪斯係一支同我哋相鄰嘅球隊，無論大家鍾唔鍾意，我對西班牙南部安達盧西亞(卡迪斯主場所在地區)有一份特殊感情，我哋最後時刻失波，可能會引起人猜疑，但我唔認為會涉及其他問題。」

據悉沙治奧拉莫斯言論出街後，有關西維爾「放水」傳聞不脛而走，華歷簡奴方面亦向西甲賽會投訴，當局已經開始傳召球員協助調查。雖然西維爾「送贈」3分畀卡迪斯，但對方最終只能排尾三，下季降落西乙，西維爾幫唔到「友會」之餘，依家仲搞到一身蟻。