陳嘉恩攻入17分　啟晴傾城奪《邨JUMP！》女子金盃冠軍

《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽金盃決賽日，周六（1日）於修頓場館展開，率先上演的女子組決賽由九龍城區的「啟晴傾城」對港島東區的「模範天狼」，最終啟晴憑陳嘉恩取得全場最高的17分，以43比39取勝，再次在決賽舞台擊敗模範，成功贏得冠軍。

第5屆《邨JUMP！》女子組，由「啟晴傾城」在常規賽以13勝1負的聯賽最佳戰績再次殺入修頓，與積分排名榜首的「模範天狼」會師決賽，雙方繼第3屆決賽後再度於頂峰交手。開場由模範的鄧芷桐中投命中揭開序幕，啟晴射手陳嘉恩迅速射入三分波回應，模範的林嘉盈展現籃底霸氣打出「2+1」。陳嘉恩外圍起手再入，助啟晴首節領先10比9。第2節模範控衞村上晴發力將比分反超前。惟啟晴的胡泳兒射入半場壓哨三分，更憑陳嘉恩和周希延上半場分別取得10分和8分，助球隊22比21領先，戰況相當膠着。

換邊後，啟晴轉換防守策略，改用全場緊迫對模範施加進攻壓力，成功令對手頻現失誤，加上後上的王宛桐連入兩記三分、李綽紊突破「And 1」，打出小高潮令全隊士氣大振，第3節領先32比28。第4節雙方體力下降，近4分鐘均未有取得分數。其後模範趁機反撲，並由羅穎霖和村上晴投入關鍵3分追至38平手。

最後1分鐘，啟晴由主力陳嘉恩擔任進攻持球手，成功突破得手，並製造對手犯規利用隊犯滿站上罰球線，胡泳兒把握兩球罰球再度擴大分差，即使模範的村上晴上籃「止血」，但已無法將戰局扭轉。最終由啟晴贏43比39完場，成功在決賽舞台再度擊敗模範，奪得今屆女子金盃賽冠軍。