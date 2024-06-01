NBA球星現身修頓　諾亞：我撐塞爾特人奪冠！

NBA名宿馬貝利、前公牛明星中鋒諾亞周六（1日）現身灣仔修頓場館，出席《邨JUMP！》冠軍爭霸戰，與學員和球迷互動。

首位《邨JUMP！》大使馬貝利曾兩度入選NBA全明星賽及最佳陣容第3陣容，以及代表美國出戰雅典奧運。早前與學員到北京交流的馬貝利表示，「這個計劃很有意義，好開心球員有機會到外地交流，他們有些甚至是第一次搭飛機的，我也感受到他們對籃球的熱愛。」

至於前公牛明星中鋒諾亞，曾兩次入選NBA全明星賽，2013至14年賽季入選NBA最佳陣容第一陣容，當選最佳防守球員。今次是他首度訪港，他大讚香港年輕人熱愛籃球，賽事甚有意義，相信會為球員留下人生價值。

兩位前NBA球星抵達修頓後隨即吸引大批球迷要求合照和簽名，有球迷更向諾亞送上畫作，氹得他相當開心。兩人之後與《凝動！凝動籃球》小球員及《邨JUMP！》學員分成兩隊大玩遊戲，射球遊戲期間，身高2米17的諾亞抱起小朋友入樽，表現溫柔貼心。

男子決賽時，諾亞聽到球迷呼喚，親自走上觀眾席和球迷近距離互動！說到今年NBA總決賽，諾亞表示，「我支持塞爾特人，因為有我的前隊友Al Horford，不過獨行俠很難應付啊！」