隊長神勇！彩福尖子《邨JUMP！》勇奪男子金盃

《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽周六（1日）上演男子金盃決賽，彩福尖子憑正副隊長王永熙和李浩華各得12和9分，以41：35力挫華富飛魚。

常規賽16戰全勝的華富飛魚面對常規賽13勝3負「2哥」彩福尖子，首節意外陷入苦戰，彩福尖子的陳健鎔單節轟8分，助球隊以14：4大幅領先。第2節彩福尖子再有隊長王永熙轟9分，進一步擴大領先優勢至32：14。

華富飛魚進攻失靈，彩福尖子隊長王永熙第3節再轟三分球，其後又有司徒國強搶截得手，來一記急停中距離得分，拉開至18分差距。華富飛魚嘗試收復失地，力追以21：34。

決勝節，雙方激烈拉鋸，長達3分鐘未有得分。華富飛魚之後極力反撲，黎希樂和楊子林連得4分，其後周啟言罰球2中1，加上陳業林籃底兩分，追成28：35。彩福尖子尾段更有陳健鎔和羅天朗5犯離場，華富飛魚在最後1分鐘由陳業林連取4分，追至35：40，連球星諾亞不禁緊張得站起來鼓掌。最終彩福尖子以41：35獲勝，奪得男子金盃。

今場彩福尖子正副隊長王永熙和李浩華表現突出，各得12、9分，陳健鎔亦有8分進帳，華富飛魚則有陳業林取全隊最高12分。