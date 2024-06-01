溫布萊歐洲頂上對決　多蒙特皇馬世紀大戰

2023至24年歐洲球壇壓軸一戰，由多蒙特同皇家馬德里爭奪今屆歐聯寶座，今晚假溫布萊球場上演。「銀河艦隊」奪冠經驗豐富，今季已捧走西甲同西超盃，向「3冠王」邁進；多蒙特經歷「死亡之組」洗禮，嚟到決賽「打大佬」，誓爆發「小宇宙」頑抗到底。兩隊踢法同樣進取，近4次歐聯交手全開3球或以上，2.5球入球大屬信心之選。（Now 643周日凌晨3時直播）

皇馬今季氣勢凌人，全季各項賽事只係輸過兩場，自1月西盃出局後保持25場不敗，包括8強淘汰衞冕嘅曼城，4強再砌低拜仁，西甲更提前4輪重奪冠軍。不過佢哋絕非毫無破綻，多位防線主力阿拉巴及泰拔高圖爾斯等人長期受傷，令後防不穩，主帥安察洛堤以攻代守，中場祖迪比寧咸配合「巴西孖寶」雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯，一於狂攻對手。

多蒙特今季德甲僅排第5，但踢歐聯就如有神助，先喺「死亡之組」突圍，及後淘汰燕豪芬及馬體會，4強再雙殺巴黎聖日耳門。老將曉姆斯同馬高列奧斯11年後再闖決賽，英超「失意軍人」查頓辛祖、沙比薩同伊恩馬特臣亦夠爭氣，呢啲「翻身」橋段亦係球迷最鍾意睇。

翻查往績，兩隊近4次歐聯交手，總入球均達3球或以上，大盤值得再追。皇馬屬歐聯史上最成功球隊，共獲14冠3亞，近8次入決賽全部捧盃，反觀多蒙特僅獲1冠1亞，「銀河艦隊」無論經驗實力都優於對手，除大盤外，皇馬［冠軍］趁熱食埋仍無妨。

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