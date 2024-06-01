足總盃　東方加時挫深水埗封王

旺角大球場周六（1日）舉行「足總盃」決賽，東方火併深水埗，最終東方經120分鐘激戰後，憑巴科爾梅開二度，加上高素巴耶夫有1球進帳，險勝3比2，繼2020-21球季的菁英盃後，再度在本地賽事奪冠。

東方今場以強陣出擊，高素巴耶夫和丹尼爾鎮守中路，馬高斯、梁振邦及余在言組成中場鐵三角，支援巴科爾攻堅，洛迪古斯先列後備；深水埗方面，顏卓彬及小田倉康太掃蕩中場，為蘇沙製造突擊機會，鄧嘉在後備席待命。

開賽僅7分鐘，馬高斯在對方球員力壓下頭槌攻門，被李溢晉接實。6分鐘後，東方黃金機會，馬希偉壓入禁區勁射被李溢晉救出，馬高斯12碼點附近補射斜出。24分鐘，上半場表現活躍的馬高斯接應傳中，施展頭槌，又告柱邊出界，兩隊半場互交白卷。

深水埗換邊後換入鄧嘉加強攻力，但東方繼續控制戰局，58分鐘，余在言開出罰球，丹尼爾施頂被李溢晉擋出。66分鐘，波比接應罰球攻門，被葉鴻輝拍出底線。東方末段瘋狂搶攻，直到下半場補時階段，馬希偉禁區內抽射，余在言門前加一腳，惟VAR覆核後確認東方球員越位在先，入球無效，結果兩隊90分鐘踢成0比0，要加時再戰。

東方到加時上半場早段，有丹尼爾傷出，由黃浩然入替，但比賽此時出現高潮，東方到99分鐘，憑高素巴耶夫接應角球頂入，打破僵局，3分鐘後，巴科爾單刀推過李溢晉後射成2比0，深水埗於103分鐘就有尼高拉斯追回1球，直到加時上半場完結前最後一刻，顏卓彬開出罰球，鄧嘉頂成2比2，不過東方到加時下半場由巴科爾再入1球，贏3比2完場，奪得冠軍。