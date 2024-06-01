世盃外　客串港隊助教　盧比度：未來想坐正！

東方周六（1日）在「足總盃」決賽，鬥到加時以3比2險勝深水埗。賽後足總主席霍啟山透露已邀請東方主教練盧比度（Chino）加入港隊助教團，以協助暫代主教練盧斯爾領軍出戰6月份兩場世盃外分組賽。

足總主席霍啟山是日來到旺角大球場擔任頒獎嘉賓，之後他接受傳媒訪問，提到對前港隊主帥莊恩安達臣的離任感到無奈：「足總本身仲同安達臣有一年合約，而我哋亞洲盃後亦提出續約，依幾個月大家一直商討條件，最後畀咗一份符合佢要求嘅3年合約，只係等佢落實，但最終因個人決定唔成事。」

「霍生」表示足總下一步會盡快按照程序招聘新教練，又透露已邀請東方主教練盧比度加入助教團：「為咗應付嚟緊兩場世盃外，邀請咗東方教練盧比度做助教，暫時協議只係依兩場亞盃外嘅訓練同比賽。盧比度比較有經驗，大家都比較認同佢技術，應該都係好事嚟。」

至於Chino則笑言樂意犠牲自己的放假時間，幫助港隊在世盃外爭取佳績，同時他又認為這絕對屬於一次很好體驗：「能夠入到港隊，即使只係助教身份，已經好難得，相信我可以學習到好多嘢。當然如果有機會嘅話，自己都好想嘗試做港隊主教練，但現階段我同東方仲有合約，唔會考慮依啲嘢住。」