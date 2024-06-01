世盃外　港隊公布23人決選鬥伊朗

香港男子足球代表隊即將在世盃外主場對伊朗，足總周六（1日）晚上公布23人決選名單，當中部分球員因球會合約問題落選，而東方翼鋒馬希偉、保頓U18小將杜俊暉則首次入選。

港隊早前挑選36人進行本地集訓，而今次決選名單中共剔走13人，包括龐焯熙、黃梓浩、周子謙、梁諾恆、顏樂楓、吳宇㬢、林衍廷、余在言、林樂勤、劉智樂、趙聡悟、張憙延和顏樂楓，當中部分球員因球會合約問題落選。值得一提，馬希偉、杜俊暉首次躋身大港腳決選名單，有望上演地標戰。

大軍下周一（3日）會在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開操練，下周四（6日）先於香港大球場近戰伊朗，翌日再出發前往土庫曼，備戰6月11日作客土庫曼的最後一場分組賽。

23人決選名單如下：

門將：葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、陳嘉豪 (理文)

後衞：杜俊暉 (保頓)、孫銘謙 (滄州雄獅)、鐘樂安 (東方)、周緣德 (河南隊)、陳晉一、艾里奧、羅梓駿 (傑志)、余煒廉 (理文)、茹子楠 (梅州客家)

中場：馬希偉 (東方)、陳俊樂 (傑志)、胡晉銘 (理文)、顏卓彬 (深水埗)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：黃皓雋 (東方)、米 高 (恩高斯達特)、祖連奴、潘沛軒 (傑志)、安永佳 (深圳新鵬城)、史提芬彭利拿