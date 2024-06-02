皇馬2比0擊敗多蒙特　歷史性15次奪歐聯冠軍

皇家馬德里再度稱霸歐洲！周日(2日)凌晨歐聯決賽，皇家馬德里憑丹尼爾卡華積同雲尼斯奧斯祖利亞下半場入波，2比0擊敗德甲勁旅多蒙特，歷史性第15次贏得歐聯冠軍，亦係近9年第5次登上歐洲之巔。

溫布萊球場氣氛熾熱，皇馬賽前雖然被睇高一線，但空有控球而冇實際威脅，反而多蒙特嘅穩守突擊戰術更加奏效，上半場攻門次數多蒙特8比2大幅領先，當中唔少非常入肉。14分鐘祖利安白蘭特禁區內射斜，21分鐘艾迪耶美單刀推過泰拔高圖爾斯，但角度太窄射門被丹尼爾卡華積閂走。

「蜜蜂兵團」愈踢愈醒神，前場壓逼經常搶到，23分鐘富克洛接應伊恩馬特臣直線，禁區快腳射門中柱彈出，之後艾迪耶美左路快放勁射、同埋沙比薩嘅割草式勁射，通通逃唔過今屆歐聯首次上陣嘅門將泰拔高圖爾斯五指關。多蒙特上半場有近10年歐聯決賽最高嘅1.68xG(預期入波)，但只能打和0比0返更衣室。

下半場皇馬縮後防線用反擊迎敵，形勢明顯好轉，卻奧斯早段罰球妙射被基哥高保飛身撲出，之後嘅角球丹尼爾卡華積頂高；呢位右閘非常活躍，57分鐘近門窩利抽射被接；74分鐘出現決定性時刻，丹尼爾卡華積接應卻奧斯角球頭槌頂入；83分鐘皇馬前場反搶，雲尼斯奧斯祖利亞射成2比0，令皇馬自1981年後，合共9次殺入歐聯決賽100%捧盃！