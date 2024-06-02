皇馬4星6次封王史上第1　卻奧斯完美謝幕

皇家馬德里近11年6奪歐聯冠軍，一夜間有4個球員同時加冕「歐聯之王」，卻奧斯、莫迪歷、丹尼爾卡華積同拿祖費南迪斯都以6奪歐聯冠軍，追平皇馬傳奇真圖嘅歷史紀錄。已宣布踢埋今季就收山嘅卻奧斯，喺皇馬終極一戰以最高殊榮完美謝幕。

卻奧斯嘅6個歐聯冠軍獎牌，第1個係12/13球季隨拜仁慕尼黑拎到，當年佢哋就係喺溫布萊球場嘅決賽，以2比1擊敗多蒙特捧盃，最後一戰喺同一個球場、面對同一個對手，卻奧斯就用角球助攻幫皇馬打破僵局。完場前5分鐘卻奧斯被調離陣，獲球迷起立鼓掌致敬。

34歲嘅卻奧斯賽後表示：「用冠軍告別當然係完美，但好難預先安排，個結局可以好差，我哋今日表現唔好，但皇馬喺歐聯似乎難以被擊敗。上半場唔輸有運，我哋改變踢法後有起色，入波之後更加疑慮盡消。皇馬喺決賽唔會輸波，除咗質素之外，強大心理更加重要，我哋可以喺劣勢下贏比賽，或者呢個就係皇馬更勝其他球會嘅地方。」

今次歐聯冠軍係卻奧斯喺皇馬第22個冠軍、球會生涯第32個冠軍，另外為德國國家隊贏得1次世界盃冠軍。月中展開嘅歐國盃，將會係卻奧斯足球生涯最後一項賽事，有機會再添終極一冠。