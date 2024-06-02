朱婷正選領軍挫泰國　中國女排壓軸鬥意大利

「銀河娛樂集團世界女排聯賽澳門2024」周六（1日）在銀河綜藝館進行第五日比賽，中國女排繼續成為焦點，連贏三局力壓泰國後，今晚（2日）最後一戰將硬撼意大利。

今日尾場聚焦於主攻朱婷回歸中國女排後，首度正選上陣，帶領由李盈瑩、袁心玥、王媛媛、龔翔宇、刁琳宇及王夢潔組成之首發陣容迎戰泰國。國家隊甫開戰便多次強攻得分，一度以15比11拉開比分，雖被泰國扳成18比18平手，但教練蔡斌再作調動，換入另一重返球隊的名將張常寧後，國家隊明顯在兩名大師姐壓陣下穩住軍心。最終憑兩大主攻手李盈瑩及朱婷分別貢獻6分及5分下，以25比23先拔頭籌。

第二局初段戰情持續緊湊，不過中國隊愈打愈順，李盈瑩夥拍朱婷的連番進攻亦愈見湊效，並以 25比17 再下一城，局數領先泰國至2比0。縱然有Kokram Pimpichaya全場獨取14分，成為泰國得分最高球員，可惜仍未能力挽狂瀾，被中國以25比18多贏一局，斬獲今戰勝利，暫時3戰錄得2勝1負。

今戰打足三局的朱婷不負眾望，全場25次扣殺16中、2個失誤兼1次攔網得分，獨取17分，成為得分第二高的中國球員。為國家隊扣下全場最高21分的李盈瑩仍未敢鬆懈，她賽後表示：「我們吸取昨天比賽的教訓，在攔網上作了針對性的部署，今天比賽非常成功，但是在比賽中還是有些起伏，希望我們明天能做得好。」國家隊以直落三局勇挫泰國後，不但將中、泰最近對我們吸取昨天比賽的教訓，在攔網上作了針對性的部署，今天比賽這點上非常成功，但是在比賽中還是有些起伏，希望我們明天能做得更好。戰20次之紀錄增至16場勝利，更保住世界排名第六位，仍以一位之差力壓日本。因此，中國隊今晚鬥意大利，將成為爭取成為「亞洲第一」，出爭巴黎奧運之重要一擊。

同樣奮力爭取巴黎奧運入場券的日本隊，在擊敗最大競爭對手中國隊後，於澳門站最後一戰，繼續以王牌隊長古賀紗理那領軍，儘管數度被多明尼加共和國之強攻取得領先優勢，但日本女排仍憑多變的戰術及穩健之防守，以總局數 3比1（25比20、23比25、26比24、25比23）獲勝。日本終以3勝1負結束今站賽事，聯賽排名更超越意大利，躋身頭三位，至於世界排名積分能否跟國家隊距離進一步縮窄，中、意之戰勢成關鍵。

周六頭場進行另一場矚目戰，由賽前均兩戰全勝的球隊對壘，最終世界排名第二的巴西跟意大利鬥足五局，以局數 3比2（26比24、25比27、18比25、25比19、15比10）險勝，在澳門站連贏三場，保持不敗，意大利則吞下今站首場敗仗。

「銀河娛樂集團世界女排聯賽澳門2024」煞科日將舉行三場賽事，頭場中午12時30分將由法國鬥荷蘭，下午4時巴西對泰國，壓軸戰於晚上7時30分上演由中國隊大戰意大利。