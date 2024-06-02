【西甲季後賽4強】巴塞鬥皇馬！體力、雙塔，勝負關鍵！

Hello球迷們，筆者第一次於東網撰寫專欄，希望未來有更多機會同各位球迷見面。東網將會直播部分西甲籃球聯賽賽事，筆者先同大家做定功課，欣賞球賽時就可更投入啦！（on.cc東網周一凌晨0:30直播）

2023-2024西班牙甲組籃球聯賽（Liga Endesa） 已進入季後賽4強系列賽階段，4支球隊分別是烏尼卡查（Unicaja） VS 梅西亞（UCAM Murcia） 及 皇家馬德里（Real Madrid） VS 巴塞隆拿（Barcelona）。

4強系列賽將會以5場3勝制進行，兩pair對賽最多進行5場比賽，最先贏得3場比賽的球隊進入總決賽。今季4強系列賽最焦點戲碼，是上季衞冕冠軍巴塞隆拿對傳統勁旅皇家馬德里，而東網將會直播第3場賽事。有看足球的朋友，相信對兩支班霸也不會陌生吧！

目前整個系列賽，皇家馬德里暫以總比分2比0領先,，首兩場皇馬於主場帶動下打出驚喜表現，雙塔身高超過七尺的中鋒Vincent Poirier（波利爾） 及 Edy Tavares （塔瓦雷斯）完全控制內線籃板及防守，令巴塞各球員只能依靠外圍搶分，雖然皇馬於歐聯打到入決賽，最終不敵希臘勁旅彭拿典奈高斯，無論士氣及體力俱受打擊，但在今季以常規賽2號種子身份打入季後賽的皇馬，其常規賽戰績為28勝6負，漸漸找回贏波信心。

皇馬於4強系列賽以老帶新，如Rudy Fernández（魯迪費南迪斯） 、Segrio Rodriguez（沙治奧洛迪古斯）、Sergio Llull（沙治奧魯爾），加上波利爾及塔瓦雷斯，幾位能否再一次有效地在巴塞主場打出早兩仗的防守表現，將會成為系列賽勝負關鍵。

巴塞隆拿今季以常規賽3號種子身份打入季後賽，其常規賽戰績為23勝11負，早前8強系列賽對特內里費（Lenovo Tenerife），前NBA球星Jabari Parker（柏加）及捷克球星Tomas Satoransky（沙圖仁斯基）激活進攻，助巴塞輕鬆取得兩連勝。防守方面，巴塞陣中亦有不少悍將，如隊長Álex Abrines （阿布里恩斯） 、Willy Hernangómez（靴南高美斯） ，但來到4強系列賽，上述數人被皇馬限制得無所適從。第1場，巴塞主力得分點Jabari Parker只有11分+4籃板，全場以97比78落敗。第2場， 巴塞進攻表現稍為有改善，利用高位做更多單檔，取得更多投射得分點， 而不是再採取低位硬碰硬、吃力不討好的進攻模式。

可惜巴塞在身高上始終欠優勢，兩仗系列賽籃板數目平均比皇馬少12個，相信來到第三場關鍵一戰，兩位巴塞陣中身高超過兩米的球員 Willy Hernangómez(靴南高美斯）及 Joel Parra (柏拉)，必須於低位防守咬實牙關，Jabari Parker（柏加）及 Tomas Satoransky（沙圖仁斯基）在進攻方面，亦需及時神勇，方能避免被橫掃出局的厄運。

6月3日凌晨0:30，東網將免費直播這場超級關鍵戰，各位籃球迷們，記得欣賞這場頂級精彩的賽事！文：Wally Wong