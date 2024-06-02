中國女排不敵意大利　爭奧運資格形勢告急

「銀河娛樂集團世界女排聯賽澳門2024」周日晚在銀河綜藝館順利結束，壓軸上演的中、意大戰中，國家隊直落三局不敵意大利，4戰錄得2勝2負收官，世界排名更被日本趕過跌至第七位，爭奪巴黎奧運入場券形勢告急。

中國隊今戰先收起主攻朱婷，正選陣容派出吳夢潔夥拍李盈瑩擔任主攻、副攻手袁心玥及王媛媛，還有龔翔宇、刁琳宇及王夢潔。儘管國家隊開賽之初屢攻不下，被意大利一度將比數拋開至9：4，但經過戰術調整，將攻擊點分散後，終扳至16：16平手，隨後兩隊互有領先，朱婷亦有短時間上陣，但意大利仍以25：23率先贏得首局。

第二局戰情更為激烈，雙方得分梅花間竹，不過中國隊於中段開始力不有逮，未能抵抗意大利之強攻，加上王牌主攻手寶拉·艾格努（Paola Egonu）多次發球直接得分下，中國以19：25再失一局。進入第三局，國家隊一直未能挽回頹勢，直至大幅落後至9：17時，教練蔡斌調入重召入國家隊的張常寧，可惜為時已晚，被意大利以25：16鎖定勝局，總局數3：0力壓中國，今站成績3勝1負，僅次於巴西。

今仗中國隊共三人得分上雙，包括隊長袁心悅及龔翔宇，貢獻11分的李盈瑩道出輸波關鍵：「我覺得還時攔防環節，我們隊的攔防不是很成熟，相比較其他隊伍，還有很大提升空間，因為攔網是第一道防線，也是化被動為主動的得分手段。我對今天自己的進攻，發揮中規中矩，但我希望還能有更多貢獻。之後賽事希望能全力以赴衝擊每個對手，拿下每一場比賽。」

完成本站賽事後，中國隊世界排名積分被扣9.3分，暫得327.57分，以2.05落後日本，失卻「亞洲第一」位置跌至第七位，爭取巴黎奧運資格之路更為被動。不過，中國女排即將轉戰最後一週的中國香港站，仍有望重奪這張「五環入場券」。

下午另一場比賽中，聯賽未嘗敗績的巴西即使開賽初段受到泰國挑戰，首局大部分時間均處於落後下風，但該支東京奧運亞軍隊伍臨危不亂，除了個人得分能力強，亦憑身高優勢攔下泰國不少攻勢，最終反勝第一局後，以總局數 3：0（25：22、25：14、25：17）勝出。

巴西隊中包括隊長加比（Gabriela Braga Guimaraes）在內，共四人得分達雙位數，成功錄得本站四連勝佳績，兩週賽事更保持不敗。今日頭場由兩支歐洲球隊對戰，最終世界排名第十位的荷蘭以局數 3：0（25：17、25：10、25：21）擊敗法國，以2勝2負完成澳門之旅。