般奴費南迪斯醞釀離曼聯　經理人同拜仁接洽

曼聯今個夏天將進行大換血，除海倫、馬恩奧同阿歷真度加拿祖被列為「非賣品」之外，其餘球員全部可以拋售。葡萄牙傳媒爆料，隊長般奴費南迪斯正醞釀離隊，佢嘅經理人已同德國勁旅拜仁慕尼黑進行接洽，有機會成為拜仁新帥高柏尼嘅王牌收購。

葡萄牙著名媒體《O Jogo》爆料，般奴費南迪斯經理人經理人賓奴，近日同多間歐洲球會交涉，其中拜仁慕尼黑已正式展開轉會談判，新帥高柏尼視呢位葡萄牙進攻中場為重點收購，希望佢同哈利卡尼組成進攻拍檔，報道未有提及轉會費，但般奴費南迪斯目前專注備戰歐國盃，談判交由經理人負責。另一葡萄牙媒體《A Bola》亦證實賓奴同拜仁談判消息，更指巴塞隆拿亦密切留意，準備加入戰團。

曼聯方面並唔急於求售呢位鐵人隊長，不過般奴費南迪斯嘅合約去到2026年完結，29歲嘅佢周薪高達24萬鎊，喺新老闆拉特克利夫嘅年輕化方向下，再開高薪續約機會唔大，今個夏天將係出售般奴費南迪斯嘅最佳時機，而且一向撐佢嘅領隊坦哈格去留未有定案，更為般奴費南迪斯前途蒙上陰影。

般奴費南迪斯上月喺一個公開專欄入面，表明希望留效曼聯，但亦暗示不得已下會考慮離隊：「喺奧脫福上陣係世界最好嘅事，我唔想離開，我只係要求球會同我嘅期望一致，就係參加歐聯、爭逐比賽冠軍。」曼聯喺23/24球季英超排歷史新低嘅第8名，不過通過贏英足盃而得以進軍歐霸盃。