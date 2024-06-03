何詩蓓橫掃100自　3站系列賽擸7金　

何詩蓓在100自及200自的表現，相當穩定。

香港超級飛魚何詩蓓（Siobhan）在環地中海游泳系列賽續顯霸氣，繼200米自由泳橫掃之後，周日（2日）在女子100米自由泳再以大熱姿態封后，連續三站包攬100自及200自冠軍。另一港將何甄陶在男子50自奪金，表現出色。

Siobhan周日在摩納哥站，出戰100自初賽游出54秒77，決賽泅出52秒72首先衝線，連續三站奪冠，而亞軍是法國的Marie Wattel（54秒33），日本的池本凪沙以54秒63獲季席。何詩蓓日前在200自，以破大會紀錄的成績封后，連同今日的100自金牌，連續三站在這兩個項目稱霸，成為今年第1人，同時三站賽事共奪得7金1銀，為即將出戰巴黎奧運注下強心針。

至於香港男飛魚何甄陶在50米自由泳決賽發揮出色，以21秒86力壓兩位荷蘭泳手艾祖爾及西蒙斯稱王。

其他選手方面，瑞典名將史祖絲當煞科日在女子50米自由泳及50米蝶泳均贏得金牌，其中在50自決賽游出本年世界第二快的成績，以23秒84封后，這個時間超越了美國名將杜格拉絲於今年世錦賽所造的23秒91，而史祖絲當今年在世錦賽以23秒69奪冠，目前已包攬了本年兩個最快時間，而目前僅有三人能在24秒內完成女子50自，另一位女將就是波蘭的華錫（Kasia Wasick）。至於她在50蝶決賽，則以24秒95奪冠。