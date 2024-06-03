中國女排連敗、朱婷被「雪」　球迷怒斥主帥：蔡斌落台

中國女排在世界女排聯賽澳門站連輸兩仗，煞科戰對意大利，總教練蔡斌仍然「雪藏」朱婷，最終換來敗果，令國家隊爭取巴黎奧運入場券告急，不少網民及球迷對蔡斌排陣相當不滿，網上引發不少爭議，並有球迷要求蔡斌落台。

中國女排今站有朱婷回歸，實力理應提升，但最終僅得兩勝兩負的成績，比起巴西站更要多輸一仗，而且仲要不敵日本，「亞洲第1」之位拱手相攘，能否登上奧運尾班車仍未有把握。球迷針對主帥蔡斌在煞科戰對意大利一仗的排陣，更有傳媒形容是「匪夷所思」，朱婷上一仗對泰國以正選登場，雖然與隊友默契仍未理想，但她為球隊取得17分，而對強敵意大利一戰卻以後備上陣，並僅是發球，其後已沒有再被派落場，要知道朱婷這兩個賽季都在意大利聯賽打波，對於敵方的球員甚為熟悉，加上若朱婷在陣的話「唔打得都嚇得」，對方一定會有忌諱。

昨晚比賽後，現場不少球迷已高叫「蔡斌落台」，但網民及球迷仍然怒火未熄，不停在網上留言發炮「女排輸了，蔡斌贏了」、「蔡斌，你下課吧」、「這場比賽明顯是蔡斌按住朱婷，因為朱婷的風頭遠遠蓋過他，讓他不爽」、「離奧運會資格漸行漸遠」...。

不過，蔡斌被網民勁插卻連累中國羽毛球傳奇蔡贇「中彈」，令他要在個人社交平台「求饒」。「...中國女排啊，你們一輸球，我就挨駡，好多年了，怎麼還不知道我叫蔡贇，蔡贇，記住我是只會發菜球的蔡贇。」由於女排主帥蔡斌沒有社交平台，加上他們的名字太相似，令蔡贇的社交平台被「炸爆」。

中國女排下站將來到香港出戰6月11至16日在紅館上演世界女排聯賽第3站，將與保加利亞、德國、土耳其及波蘭爭逐，香港站結束後將跟據世界排名決定餘下的巴黎奧運參賽席位。